【動画】ヒョンデ、小型ＥＶ「インスター」試乗＝ＪＡＩＡ試乗会

日本自動車輸入組合（ＪＡＩＡ）が神奈川県大磯町で毎年開催している試乗会に２月３、４日に参加した。今回は１４社から６２台が出展。昨年の自動車賞に選ばれたモデルなどを試乗した。

３台目としてハンドルを握ったのは、日本カー・オブ・ザ・イヤーで１０ベストカーに選ばれたヒョンデの小型電気自動車（ＥＶ）「インスター」。今回は、装備が充実した上位モデル「ラウンジ」に試乗した。

モーターの最高出力は１１５馬力、最大トルクは１４７Ｎｍ。一充電走行距離は４５８キロに及ぶ。ボディは日本の道路環境で扱いやすい５ナンバーサイズに収まる。

外装は、上位車種ＩＯＮＩＱ５同様にピクセルデザインを採用し、ブランドの統一感を演出。車内は、シートにヒーターや送風機能を設けるなど、快適性を追求している。

走りはマイルドで、サスペンションやステアリング、ドライブモードを調整した日本仕様。回生ブレーキで車両停止できるワンぺダル走行の機能も備える。価格は３５７万５０００円（税込み）から。【時事通信社】

