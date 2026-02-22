昨年の日本人国内旅行者、５．５億人＝物価高で伸び鈍化、２６年減少予測も

Newsfrom Japan

観光庁が発表した旅行・観光消費動向調査によると、２０２５年の日本人の国内延べ旅行者数（速報値）は５億５３６６万人だった。前年に比べ２．５％の増加だが、伸び率は前年（８．５％）から大幅に鈍化した。物価高に伴う旅行単価の上昇で、節約志向が強まっているとみられる。

日本人の国内旅行者数は、コロナ禍前は６億人前後で推移していたが、緊急事態宣言が発令された２０年は３億人弱と半減した。収束とともに２２年には５５．８％の大幅増加となったが、伸び率は年々縮小。旅行者数はコロナ禍前の水準を依然として回復できていない。

さらに、ＪＴＢが今年１月に発表した２６年の旅行動向見通しでは、日本人の国内旅行者数は２．２％減と、前年を割り込むと予想。国内旅行に行かない理由で最も多かったのは「家計に余裕がないから」（３３．５％）で、「旅行費用が高いから」（２９．６％）が続いた。

観光庁の調査では、２５年の日本人国内旅行の消費額は６．４％増加し過去最高を更新。旅行単価も過去最高となり、観光庁の村田茂樹長官は記者会見で「物価が全般的に上がっていることも影響している」との見方を示した。インバウンド（訪日客）の好調が続く中、観光産業の持続的発展には、日本人国内旅行者のニーズに合った旅行機会の提供が課題となりそうだ。

２０２５年１１月、旅行用スーツケースを抱えて東京都内の道路を横断する人たち（ＡＦＰ時事）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]