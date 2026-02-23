天皇陛下、６６歳に＝「被災地の声に耳傾ける」

Newsfrom Japan

天皇陛下は２３日、６６歳の誕生日を迎えられた。これに先立ち、皇居・宮殿で記者会見。今年は東日本大震災から１５年、熊本地震から１０年の節目に当たり、各地の甚大な被害に「今思い出しても胸が痛みます」とした上で、「災害が起こらないことを常に願い、国民と苦楽を共にしながら、被災地の方々の声に耳を傾けつつ、国民に寄り添っていきたい」と述べた。

関係者によると、復興状況視察のため、春に岩手、宮城、福島の３県、秋に熊本県を訪れる予定。陛下は「これからも、雅子と共に、被災地に心を寄せていきたい」と語った。

戦後８０年の昨年は戦没者慰霊のため、皇后さまや長女愛子さまと国内各地を訪れ、戦争体験者や遺族、語り部らと懇談。「語っていただいた一つ一つの記憶が、私たちの心に深く残っています」と振り返り、「過去の歴史から謙虚に学び、深い反省と共に、平和を守るために必要なことを考え、努力することが大切」と述べた。

「皇室の在り方や活動の基本は、国民の幸せを常に願い、国民と苦楽を共にすること」と改めて述べ、「時代の風を的確に感じ取り、その時々にふさわしい公務の在り方を考えていくことが大切」との見解も示した。

療養生活が続く皇后さまには「日々の生活の中でも、公務の場においても、支えてもらっている」と感謝を述べた。昨年、初の外国公式訪問でラオスを訪れるなど、活動の幅を広げる愛子さまには「多くの経験を重ねてさらに成長し、皇室の一員としての務めを大切に果たしていってくれることを願っています」と期待した。

ご家族との時間について、「お互いへの感謝と家族の絆を感じながら、日々を過ごすことができることを幸いに感じています」と述べ、最近はミラノ・コルティナ冬季五輪を一緒にテレビ観戦したと紹介。「日本選手の活躍も大変うれしく思っています」とたたえた。

６６歳の誕生日を前に、ご一家で写真撮影に臨まれる天皇陛下＝１７日、皇居・御所「お談話室」（宮内庁提供）

