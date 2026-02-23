天皇陛下６６歳「皆さんの幸せ祈る」＝一般参賀、悠仁さま初出席―皇居

Newsfrom Japan

天皇陛下の６６歳の誕生日を祝う一般参賀が２３日、皇居で行われた。陛下は「祝っていただくことを誠にありがたく思います。皆さんの健康と幸せを祈ります」とあいさつされた。秋篠宮家の長男悠仁さまは初めて出席した。

陛下は各地での大雪被害にも触れ「被害に遭われた方々に心からのお見舞いをお伝えいたします」と話した。

陛下は午前中に３回、皇后さま、長女愛子さま、秋篠宮ご一家と宮殿・長和殿のベランダに立ち、集まった参賀者に、にこやかに手を振って応えた。宮内庁によると、午後の記帳者も含め、２万６９７３人が皇居を訪れた。

１月の新年一般参賀では、裸になった男性が最前列の柵をくぐり抜け、公然わいせつ容疑で現行犯逮捕＝その後不起訴＝される事件が発生。同庁は今回、柵をくぐり抜けられないよう、網を張った。

午後には宮殿で「宴会の儀」が開かれ、陛下は冒頭「皆さんと祝宴を共にすることを誠にうれしく思います」と述べ、出席者と昼食を共にした。

続いて各国大使らから祝賀を受けた後、赤坂御用地（東京都港区）内の仙洞御所を皇后さまと訪れ、上皇ご夫妻にあいさつした。

６６歳の誕生日を祝う一般参賀であいさつされる天皇陛下＝２３日午前、皇居

天皇陛下の６６歳の誕生日を祝う一般参賀で、手を振られる天皇、皇后両陛下の長女愛子さま、秋篠宮家の次女佳子さまと長男悠仁さま＝２３日午前、皇居

天皇誕生日の「宴会の儀」で乾杯される天皇陛下＝２３日午後、皇居・宮殿「豊明殿」（代表撮影）

