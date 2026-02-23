日本、過去最多のメダル２４個＝ミラノ・コルティナ五輪が幕

Newsfrom Japan

【ベローナ時事】ミラノ・コルティナ五輪は２２日、ベローナで閉会式が行われ、イタリア北部の四つの会場群で繰り広げられた１７日間の熱戦に幕を下ろした。

日本選手団は大会に１２１選手が参加。選手、コーチら約５０人が出席した閉会式では、フィギュアスケート女子で銀メダルの坂本花織（シスメックス）と、スピードスケート男子の森重航（オカモトグループ）が旗手を務めた。

日本は大会で計２４個（金５、銀７、銅１２）のメダルを獲得し、冬季で過去最多だった前回北京五輪の１８個を大きく上回った。総数では国・地域別で５番目。金は５個で、過去最多だった１９９８年長野五輪に並んだ。

国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）のコベントリー会長が閉会を宣言し、ミラノとコルティナダンペッツォの２都市に置かれた聖火が消えた。次回２０３０年大会はフランス・アルプス地方を舞台に、今回と同様の分散開催の方式で行われる。

閉会式で入場する旗手でスピードスケート男子の森重航（中央左）とフィギュアスケート女子の坂本花織（同右）＝２２日、ベローナ

明かりが消えた「平和の門」の聖火台＝２２日、ミラノ

明かりが消えたコルティナダンペッツォに設置された聖火台（右奥）＝２２日

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]