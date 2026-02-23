スカイツリーで閉じ込め＝エレベーターで６時間―２０人、けがなし・東京

Newsfrom Japan

２２日午後８時１５分ごろ、東京都墨田区押上の東京スカイツリー展望台で、下降中のエレベーターが地上約３０メートルで停止し、２０人が閉じ込められた。約６時間後の２３日午前２時ごろ、全員救助された。運営会社によると、けが人や体調不良者はいなかった。２３日は総点検のため臨時休業し、原因究明を急ぐ。同日の予約者には展望台の入場料金を返金するとしている。

警視庁や運営会社によると、エレベーターは「春、夏、秋、冬」の４基あり、このうち秋と冬が停止した。秋は無人で、冬に男性７人、女性が児童２人を含め１３人乗っていた。

救助には、展望デッキがある３５０メートル地点で停止していた秋を利用。冬と同じ高さまで降下させ、側面の非常用扉に手すり付きのステンレス製の板を渡し、消防隊員が２０人を移動させた。２基は約１．５メートル離れている。

また、残る春と夏も安全確認のため午後９時３５分ごろまで停止させ、約１２００人が展望デッキに一時取り残された。午後１１時までに全員が地上に降りた。

スカイツリーのエレベーターでは、２０１５年と１７年にも閉じ込めが発生したが、３０分以内に解消。エレベーターの中には、非常用飲料水や、防災用の簡易トイレのほか、毛布やライトなどを常備しているという。

運営会社は「長時間にわたり、閉じ込め状態が続いてご心労をおかけし、心よりおわび申しあげます」とのコメントを出した。

