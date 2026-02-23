五輪の選手中傷１９１９件＝ＪＯＣ、２４時間体制で監視〔ミラノ・コルティナ五輪〕

Newsfrom Japan

昨今はアスリートに対するインターネット上の中傷が深刻化。ミラノ・コルティナ五輪でも問題になった事例は少なくなかった。大会前の練習で負傷し、試合に出場できなかったフリースタイルスキー女子の近藤心音（オリエンタルバイオ）に心ない声が寄せられたこともあった。

日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）は、選手を守るための特別チームを編成し、不適切な投稿を２４時間体制で監視してきた。１月１８日から２月２１日まで、五輪に関連した約２４万件の投稿を確認。選手への中傷と認定した１９１９件について、各ＳＮＳの運営会社に削除要請を行い、そのうち３７１件が削除された。

各ＳＮＳの規約に基づき、侮辱に当たる投稿を抽出した。１９１９件のうち高い割合を占めたのは、ニュース配信サイト「ヤフーニュース」におけるコメント。競技力が高く、メディア露出の多い選手に集中しており、攻撃的な感情をあおるような見出しを付けた記事も中傷的な投稿がされやすい傾向にあった。

運営会社側が投稿監視をより強化し、ＪＯＣによるモニタリングの前に削除されたケースもある。ただ、大会は日本勢のメダルラッシュに沸いたこともあり、選手を応援する声が大半だったという。

こうした対策が及ばない部分もある。選手のアカウントに届くダイレクトメッセージは「公開されていない誹謗（ひぼう）中傷」（ＪＯＣの尾畑雄志強化部副部長）。殺人予告のような過激な内容でないと、法的措置を取ることも難しいケースもあるという。

ＪＯＣは今年９月に開催される愛知・名古屋アジア大会でもモニタリングを実施する。担当する尾畑副部長は、中傷を受けた選手のメンタルケアについても触れ、「どういったサポートができるか、もう少し体制を構築、明確化した方がいい」と課題を挙げた。

ミラノ・コルティナ五輪期間中、日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）が現地に設置した誹謗中傷対策オフィス＝３日、ミラノ

