保護司殺害、男に無期求刑＝「制度存続に悪影響」―責任能力争点・大津地裁

Newsfrom Japan

大津市で２０２４年、保護観察中に担当保護司の新庄博志さん＝当時（６０）＝を殺害したとして、殺人などの罪に問われた無職飯塚紘平被告（３６）の裁判員裁判の公判が２４日、大津地裁（谷口真紀裁判長）であった。検察側は「保護司制度の存続に重大な悪影響を与えた」として無期懲役を求刑し、弁護側は有期刑が妥当と主張して結審した。被告の責任能力が最大の争点で、判決は３月２日。

検察側は論告で、被告は事前に犯行現場周辺の下見を行い、犯行に適した凶器を選択するなど計画性があったと指摘。被告には自閉スペクトラム症の傾向が認められる一方、事件への影響は限定的で完全責任能力があったとした。

その上で、担当保護司を殺害することで保護観察制度に打撃を与えようとしたとして「極度の反社会的な犯行だ」と非難した。

弁護側は最終弁論で、被告は当時「責任能力がなかったか、心神耗弱の状態だった」と改めて反論し、適切な治療や処遇で更生する見込みがあると主張した。被告は最終意見陳述で「事件を起こしたことは私の人生で最大の間違い」と謝罪した。

論告に先立って被害者の遺族が意見陳述し、新庄さんの妻は「一生自分のしたこと、かけがえのない命を奪ったことに向き合い、生きていってほしい」と訴えた。

大津地裁＝大津市

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]