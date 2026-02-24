木原「戦い抜けた」＝日本選手団が帰国〔ミラノ・コルティナ五輪〕

Newsfrom Japan

ミラノ・コルティナ五輪の日本選手団が２４日帰国し、フィギュアスケートペア金メダルの三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）、スノーボード男子ビッグエアを制した木村葵来（ムラサキスポーツ）らメダリストが東京都内で記者会見した。

三浦と木原の「りくりゅう」には成田空港でひときわ大きな声援が送られた。木原は「心が折れそうな瞬間も応援のおかげで戦い抜くことができた」と話し、三浦は「自分たちの積んできた練習を信じた」と語った。

日本勢の金１号となった木村葵は「周りの皆さんの応援、コーチやトレーナーさんのサポートのおかげで、今の自分があると思う」と感謝。フィギュアスケート女子で銀の坂本花織（シスメックス）は「ジェットコースターのような、いろんな気分を味わった１７日間だった。すてきな思い出になった」と振り返った。

日本は冬季五輪最多のメダル２４個（金５、銀７、銅１２）を獲得。伊東秀仁団長は「多くの選手が最高のパフォーマンスを発揮してくれた」と述べた。

帰国後、花束を贈られるフィギュアスケートペアの三浦璃来（左端）、木原龍一（左から２人目）組＝２４日、成田空港

帰国したフィギュアスケートペアの三浦璃来（手前左）、木原龍一（同右）組＝２４日、成田空港

日本選手団の帰国会見であいさつするスノーボードビッグエアの木村葵来＝２４日、東京都内

日本選手団の帰国会見であいさつするフィギュアスケートの坂本花織＝２４日、東京都内

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]