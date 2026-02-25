麒麟の川島さん初トップ＝理想の上司、水卜アナは１０連覇―明治安田
明治安田生命保険は２５日、今春就職予定の新社会人を対象にした「理想の上司」アンケート調査の結果を発表した。男性はお笑いコンビ「麒麟（きりん）」の川島明さんが初のトップになった。場の空気を読み、まとめ上げる「頼もしさ」が評価された。女性はアナウンサーの水卜麻美さんが１０年連続１位。「親しみやすい」と支持され、根強い人気を見せた。
昨年まで９連覇のタレントの内村光良さんは２位。安心して働ける空気をつくる上司として、引き続き高い支持を得た。２年連続で女性２位は、タレントのいとうあさこさんで、部下の気持ちに寄り添ってくれそうな存在として支持された。
３０～５０代の社会人が選ぶ理想の新入社員は、男性１位が得票同数で将棋棋士の藤井聡太さんと俳優の鈴木福さん。女性１位が俳優の芦田愛菜さんだった。
調査は１月６～１６日、インターネットを通じて全国の学生と社会人それぞれ８８０人を対象に行った。
◇理想の上司ランキング
【男性】 【女性】
１（６）川島明 １（１）水卜麻美
２（１）内村光良 ２（２）いとうあさこ
３（初）鈴木亮平 ３（３）天海祐希
４（３）安住紳一郎 ４（―）北川景子
５（―）カズレーザー ５（９）有働由美子
（注）かっこ内は前年順位、―は１１位以下。
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]