高市首相、米追加関税を注視＝投資合意「着実に実施」―参院代表質問

高市早苗首相の施政方針演説など政府４演説に対する各党代表質問が２５日午前、参院本会議でも始まった。首相はトランプ米政権による追加関税発動に関し「米政府の対応や日米合意に与える影響を高い関心を持って注視していく」と述べた。立憲民主党の田名部匡代幹事長への答弁。

日米交渉で合意した５５００億ドル（約８５兆円）の対米投資については「（日本の）経済安全保障の確保、経済成長の促進にもつながる。合意を着実に実施していく考えだ」と強調した。台湾有事に関する首相の発言で冷え込んだ日中関係を巡っては「今後も国益の観点から冷静に、適切に対応を行っていく」と語った。

首相は南鳥島（東京都小笠原村）周辺でのレアアース（希土類）開発に向け、生産プロセスの実証試験を行うと表明。「２０２６年度の試験の結果等を踏まえ、実用化の可能性について検討していく」と語った。

参院本会議で、立憲民主党の田名部匡代幹事長の代表質問に答える高市早苗首相＝２５日午前、国会内

参院本会議で代表質問する立憲民主党の田名部匡代幹事長＝２５日午前、国会内

