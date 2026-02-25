元無期囚、初の死後再審へ＝日野町事件で特別抗告棄却―８４年女性強殺、無罪の公算・最高裁

Newsfrom Japan

滋賀県で１９８４年、酒店経営の女性が殺害され金庫が奪われた「日野町事件」で、強盗殺人罪で無期懲役が確定し、服役中に病死した阪原弘さん＝当時（７５）＝の遺族が申し立てた第２次再審請求について、最高裁第２小法廷（岡村和美裁判長）は裁判のやり直しを認めた地、高裁決定を支持し、検察の特別抗告を棄却する決定をした。２４日付。再審開始が確定した。無期懲役以上が確定した戦後の事件で、本人死亡後の再審開始は初めてとみられる。

裁判官３人全員一致の意見。検察官出身の三浦守裁判官は審理に加わらなかった。大津地裁で開かれる再審公判では無罪となる公算が大きい。

検察の不服申し立てが繰り返され、地裁の再審開始決定から７年以上が経過。政府は不服申し立てを維持する刑事訴訟法改正案を今国会に提出する方針だが、その是非を巡る議論にも影響を与えそうだ。

阪原さんは捜査段階の取り調べで犯行を「自白」したとされた。公判では一貫して無実を訴えたが、最高裁で２０００年に有罪が確定し、１１年に病死した。直接の物的証拠はなく、自白の信用性などが争点で、第２次請求審では検察側から捜査時の写真のネガなどが新たに開示された。

大津地裁は１８年、自白は客観証拠と矛盾し、信用性は認められないなどとして再審開始を決定した。大阪高裁も２３年、「誘導の可能性を含め、捜査が任意に行われたか疑問を差し挟む余地が生じた」として同地裁の判断を支持。これを不服として検察が特別抗告していた。

大阪高裁が日野町事件の再審開始を認めたことを受け、記者会見する阪原弘さんの長男弘次さん＝２０２３年２月、大阪市北区

「日野町事件」の再審開始が確定し、冤罪（えんざい）被害者家族の袴田ひで子さん（右）と握手する阪原弘さんの長男弘次さん＝２５日午前、東京都千代田区

