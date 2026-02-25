天皇ご一家、東北３県へ＝３～４月、震災１５年で

Newsfrom Japan

宮内庁は２５日、天皇、皇后両陛下と長女愛子さまが３月２５～２６日に岩手、宮城、４月６～７日に福島の東北３県を訪問されると発表した。東日本大震災から１５年に当たり復興状況を視察し、被災者らと懇談する。愛子さまの３県訪問は初めて。

同庁によると、ご一家は３月２５日、特別機で岩手県入りし、大槌町の追悼施設「鎮魂の森」で供花。その後、大船渡市入りし、震災や昨年２月に発生した山林火災の被災者らと懇談する。

２６日は宮城県に移動し、南三陸町の震災伝承施設を視察。石巻市の「石巻南浜津波復興祈念公園」で花を供え、被災者らと懇談後、夜に帰京する。

４月６日は新幹線で福島県入りし、双葉町の「東日本大震災・原子力災害伝承館」を視察し供花後、被災者らと懇談する。７日は富岡町の震災伝承施設を訪問後、大熊町の教育施設「学び舎ゆめの森」で授業を見学。浪江町の道の駅にも足を運び、夜に帰京する。

天皇陛下は今月の誕生日に当たっての記者会見で「被災地の方々の声に耳を傾けつつ、国民に寄り添っていきたい」と述べ、愛子さまにも「心を寄せていってもらいたい」との思いを語った。

