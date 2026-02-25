マツダなど３社が満額回答＝自動車春闘、滑り出し好調

Newsfrom Japan

２０２６年春闘で、マツダは２５日、基本給を底上げするベースアップ（ベア）と定期昇給を合わせて月額１万９０００円の賃上げを求める労働組合側に満額回答した。三菱自動車は１万８０００円、ヤマハ発動機も１万９４００円の賃上げ要求に対し、それぞれ満額で応じた。組合にとって幸先の良い滑り出しとなった。経営側も米関税措置による厳しい環境下でも労使交渉の早い段階で要求に応じ、賃上げの流れを維持する構えだ。

一時金もマツダが５．１カ月分、三菱自が５．０カ月分、ヤマハ発が５．３カ月分と、それぞれ要求通りの回答。来月１８日の集中回答日を待たず、異例の早期回答だった。

マツダは５年連続の満額回答で、賃上げ額は現行の人事制度となった０３年以降で最高だった。同社は、米関税負担が重荷となり、２５年４～１２月期の連結純損益が赤字に転落した。同社の竹内都美子最高人事責任者は、満額回答による人件費増大は厳しいとしつつも、「将来への覚悟と社員への信頼を示すことが必要だ」と説明した。

マツダの看板

