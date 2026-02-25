公取委、マイクロソフト日本法人に立ち入り＝クラウドサービスで取引妨害か

Newsfrom Japan

米マイクロソフト（ＭＳ）が提供するクラウドサービス「アジュール」を巡り、競合他社の取引を妨害した疑いがあるとして、公正取引委員会は独禁法違反（不公正な取引方法）の疑いで、ＭＳ日本法人の「日本マイクロソフト」（東京都港区）を立ち入り検査した。２５日、関係者への取材で分かった。

関係者によると、同社はクラウドサービスを導入する国内企業がアジュールを選択するよう誘導。自社の業務用ソフトウエア群「マイクロソフト３６５」などをアジュール以外では利用できなくしたり、アジュールを使う場合よりも高額な利用額を設定したりして、競合するクラウドサービスを提供する米アマゾンやグーグルの取引を妨害した疑いが持たれている。

ソフトウエアの利用条件を厳しくすることで、クラウドサービス市場でのシェアを拡大する目的があったとみられる。

日本マイクロソフトは「公正取引委員会の要請に全面的に協力していく」とコメントしている。

日本マイクロソフトのロゴマーク＝東京都港区

