エレベーター閉じ込め、ケーブルが損傷＝スカイツリー、２６日から再開

東京都墨田区の東京スカイツリーでエレベーターが停止し、２０人が約６時間閉じ込められた事故で、運営会社は２５日、エレベーターのかごに電力や信号を供給するケーブルの損傷が原因とする調査結果を公表した。２３日から臨時休業していたが、再発防止策を講じたとして、２６日から営業を再開する。

記者会見した運営会社と製造元によると、かごの揺れを抑える装置のローラーにケーブルが巻き込まれて損傷した結果、機械室にある制御盤内のヒューズが溶断した。巻き込みの要因として、ケーブルのねじれの向きや事故当日の強風などが考えられるとし、ローラーにカバーを設置するなどの再発防止策を講じたという。

会見した運営会社「東武タワースカイツリー」の村山隆史取締役は「多くの皆さまに心労、迷惑をおかけし、改めて心よりおわび申し上げる」と謝罪した。

エレベーター閉じ込め事故を受け、記者会見で謝罪する東京スカイツリー運営会社の役員ら＝２５日午後、東京都墨田区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]