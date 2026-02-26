二・二六事件、冥福祈る＝発生９０年、処刑地跡で追悼式―東京・渋谷

Newsfrom Japan

陸軍の青年将校らが国家改造を目指し政府要人を殺害したクーデター「二・二六事件」から９０年を迎えた２６日、東京都渋谷区で追悼式が行われた。将校らの処刑地跡に建つ慰霊像前で、関係者が事件で殺害された人や将校らの冥福を祈った。

式には、事件に関与した将校の遺族らでつくる「仏心会」の今泉章利さん（７６）＝千葉県柏市＝らが参列。今泉さんの父義道さん（１９９５年に８０歳で死去）は当時少尉で、事件当日の３６年２月２６日は午前３時ごろに上官から政府要人の殺害計画を突然伝えられ、加わった。事件後に禁錮４年の判決を受けた。

今泉さんらは午前９時半ごろ、肌寒い風が吹く中、線香と花を供えて慰霊像前で手を合わせた。追悼を終え、今泉さんは「きょうは、世界がとにかく平和になるように祈った。しっかりと互いの意見を聞き、暴力に頼らないで良い社会をつくっていくことが大事ではないか」と述べた。

事件では、将校らが雪の中、約１５００人の部隊を率いて首相官邸や警視庁などを襲い、高橋是清蔵相や斎藤実内大臣らを殺害。永田町一帯を占拠したが、同２９日に無血で鎮圧された。軍法会議では１９人が死刑判決を受けたほか、義道さんら多くの将校が有罪となった。事件は、その後の軍部による政治支配の強化につながったとされる。

「二・二六事件」から９０年を迎え、追悼式に参列した今泉章利さん＝２６日午前、東京都渋谷区

二・二六事件で禁錮４年の判決を受けた今泉義道少尉（１９３５年撮影・今泉章利さん提供）

