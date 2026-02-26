４３歳男に死刑求刑＝飯能親子３人殺害、来月判決―さいたま地裁

Newsfrom Japan

埼玉県飯能市の民家で２０２２年１２月、米国人ら親子３人が殺害された事件で、殺人などの罪に問われた無職斎藤淳被告（４３）の裁判員裁判の公判が２６日、さいたま地裁（井下田英樹裁判長）であった。検察側は「殺人事件の中でも最も悪質で残虐性が高い」として死刑を求刑した。弁護側は心神喪失状態だったとして改めて無罪を主張し、結審した。判決は３月１６日。

公判では被告の刑事責任能力の有無が最大の争点となっている。検察側は論告で、斎藤被告が事件の数カ月前からおのなどの道具を計画的に準備し、事件直前には防犯カメラの配線を切断するなどしていたと指摘。「自身の行為が違法と認識し、目的達成のために合理的に行動していた」と主張した。

動機については、過去に親子の車を傷つけるなどして逮捕されたトラブルや、被告自身の「西洋嫌い」の思想が影響したと訴えた。

一方、弁護側は、被告が当時、親子から攻撃されているという強い妄想に支配されていたと強調。「精神疾患が犯行に強く影響した」と反論した。

論告に先立ち、両親と姉を一度に失った次女が意見陳述。「大好きで大切な家族を奪われた。事件から３年がたったが、私の時間は止まったまま。この世から消えてほしい。死刑になるべきです」と涙ながらに訴えた。

起訴状などによると、斎藤被告は２２年１２月２５日午前７時ごろ、同市美杉台の民家で、住人の米国籍ビショップ・ウィリアム・ロス・ジュニアさん＝当時（６９）＝ら親子３人の首や頭部などをおのでたたきつけるなどして殺害し、部屋に灯油をまいて放火したとされる。

さいたま地裁＝さいたま市浦和区

