トクリュウ関連で少年１３００人超検挙＝オンラインカジノ、大麻は過去最多―少年非行統計・警察庁

匿名・流動型犯罪グループ（トクリュウ）に絡み昨年、２０歳未満の少年１３２２人が検挙されたことが２６日、警察庁の少年非行に関する統計で分かった。オンラインカジノに関連する検挙・補導は前年比９倍の２７人で過去最多。大麻事案の検挙も過去最多で、同庁はＳＮＳによる発信など、若者に届きやすい形で違法性を周知する方針。

同庁が少年非行でトクリュウ犯罪を集計したのは初。１３２２人の内訳は詐欺４２５人、窃盗２４７人、薬物事犯２００人などだった。強盗は１１６人で、成人を含む検挙者の約４割を占めた。同庁は「指示役らが、捕まるリスクの高い犯行を少年に担わせ、使い捨てにしているとみられる」と分析している。

加わった経緯をみると、「闇バイト」応募などのＳＮＳ経由は２６．７％だった。成人の４０．６％より低く、知人の仲介で加担する傾向がみられた。

オンラインカジノの違法賭博などで検挙・補導された２７人のうち、８人は中学生で、１３人が高校生。最年少は１２歳でオンラインカジノを利用しており、賭け金を得る目的で中学生が約２８８万円をだまし取った詐欺事件も発生していた。

同庁は１０代の利用者数を約９万人と推計。昨年施行された規制法を活用してサイトにアクセスしにくい環境づくりを急ぐ。

所持に加え、２０２４年１２月から使用も禁止された大麻事案の検挙数は前年比２１．７％増の１３７３人で、高校生が同５２．７％増の３１３人。全体の８割が所持で、大半が男子だった。

