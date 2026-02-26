自転車と歩行者の事故最多＝「青切符」導入控え対策促進―警察庁

Newsfrom Japan

警察庁は２６日、自転車と歩行者の事故が２０２５年に全国で３２６９件（前年比２２６件増）あり、統計の残る０６年以降で最多だったと公表した。４月から自転車の違反にも交通反則通告制度（青切符）が導入される。同庁担当者は「引き続き『ながらスマホ』や飲酒運転の危険性、ルールを周知して事故を減らしたい」と話している。

同庁によると、３２６９件のうち、約５７％は歩道や横断歩道で起きていた。自転車運転者や歩行者が死亡した事故は３５６件（前年比５件増）。重傷死亡事故のうち、飲酒運転によるものは８７件（同１２件減）、携帯電話使用は２２件（同６件減）だった。

電動キックボードなど特定小型原動機付自転車の事故は前年比４８件増の３８６件。約１１％の４３件で飲酒が確認され、飲酒事故比率は自転車の約１６倍に達した。深夜帯が多く、同庁は「飲んで終電を逃した人の足になっている可能性がある」と分析。事業者とも連携し取り締まりを進める。

同庁は外国人運転者の事故も分析した。車を含め７９０６件起きており、重傷死亡事故は５８７件。いずれも増加傾向にあり、事故全体に占める割合は過去最高を更新した。昨年条件が厳格化された、外国の運転免許を日本の免許に変更する「外免切り替え」制度利用者の２４年の事故率は１０００人当たり４．１件で、制度を使わず免許を取得した外国人（５．９件）より低かった。

自転車に乗る人（資料写真）

