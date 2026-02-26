生成ＡＩ利用、高校生の４６％＝ネットは平日６時間４４分―２５年度調査

Newsfrom Japan

こども家庭庁は２６日、子どものインターネット利用に関する２０２５年度の調査結果（速報値）を公表した。ネットを使う高校生の４６．２％が生成ＡＩ（人工知能）を利用。高校生の平日１日当たりのネット利用時間は６時間４４分で、前年度から２５分増加した。中学生は５時間２４分、１０歳以上の小学生は３時間５４分だった。

調査は、０９年度から毎年実施。今回は１０～１７歳の子どもと保護者各５０００人、０～９歳の子どもの保護者３０００人を対象に２５年１１～１２月に調査し、それぞれ６割以上の人から回答を得た。

１０～１７歳のネット利用率は９９．０％。スマートフォンや学校配布のタブレット端末などを使う子どもが多く、動画視聴や検索、ゲームで利用するケースが目立った。１０歳未満のネット利用率は７５．２％だった。生成ＡＩについて尋ねたのは今回が初めてで、ネットを使う中学生では３０．８％、１０歳以上の小学生では８．６％が利用していた。

１０～１７歳にネット利用を巡るトラブルなどについて尋ねた項目では、「迷惑メッセージやメールが送られてきた」と回答した人が２５．５％、「ネットにのめり込んで、勉強に集中できなかったり、睡眠不足になったりした」が２２．３％だった。

スマートフォンを使う子ども（資料写真）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]