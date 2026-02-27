消費減税、夏までに意見集約＝高市首相、皇位継承「男系男子限定が適切」―衆院予算委

Newsfrom Japan

衆院予算委員会は２７日午前、高市早苗首相と全閣僚が出席して２０２６年度予算案の基本的質疑を行い、実質審議に入った。首相は２年間の食料品消費税率ゼロについて、今夏までに関係者の意見を集約し、臨時国会に関連法案を提出したいとの考えを示した。安定的な皇位継承の確保策に関連し、皇位継承者は男系男子に限るのが適切との認識を示した。

首相は消費減税について「数に任せて今すぐ法案を提出するのは乱暴だ」と述べた。「食品に関しては、これから急激に（価格が）下がる見通しが立たない。皆さまのお知恵を頂きたい」と理解を求めた。中道改革連合の小川淳也代表への答弁。

皇位継承に関しては「有識者会議の報告書でも男系男子に限ることが適切とされている。私としてもこの報告を尊重している」と表明。「皇位が女系で継承されたことは一度もない」と強調した。一方で「過去の女性天皇を否定してしまうことは不敬に当たる」とも語った。

首相は安全保障関連３文書の改定を巡り、経済安保も主要な課題とする考えを示した。３月に予定する首相訪米に向け、茂木敏充外相は「トランプ米大統領が中国に行く前に、対中政策について日米間で考え方を擦り合わせる」と述べた。自民党の小林鷹之政調会長への答弁。

衆院予算委員会で答弁する高市早苗首相＝２７日午前、国会内

衆院予算委員会で質問する自民党の小林鷹之政調会長＝２７日午前、国会内

