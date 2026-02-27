冷凍枝豆３万袋回収＝基準値超える農薬検出―ニッスイ

Newsfrom Japan

ニッスイは２７日、販売済みの冷凍枝豆「塩あじえだ豆ボリュームパック」３万３５７６袋を回収すると発表した。食品衛生法で定められた基準値を超える農薬が検出されたため。現時点で健康被害の申し出はないという。

原産地の中国の農場で収穫後に一時保管した際、隣接する他社管理の畑に散布された農薬が付着したことが原因とみられる。同社は「ご迷惑とご心配をお掛けし、誠に申し訳ない。再発防止に向け品質管理体制を強化する」としている。

回収対象は、商品の裏面に記載されている原産国が中国で、賞味期限が２０２７年４月１９日と同２０日のもの。専用サイトに必要事項を入力すれば、宅配業者が商品を回収する。返品後に代金相当のクオカードを送付するという。問い合わせ先は（０１２０）８３７２４１、３月２日以降は（０１２０）４９６４９７。

ニッスイが回収を発表した冷凍枝豆「塩あじえだ豆ボリュームパック」（同社提供）

