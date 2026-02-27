高市首相標的に世論工作か＝中国当局者、チャットＧＰＴ悪用

Newsfrom Japan

【シリコンバレー、北京時事】米オープンＡＩは２６日までに、同社の対話型ＡＩ（人工知能）「チャットＧＰＴ」を悪用したサイバー攻撃や犯罪に関する報告書を公表した。中国当局の関係者が、高市早苗首相を標的に、世論に影響を及ぼすための工作を試みるケースもあったと明らかにした。

報告書によれば、中国の法執行機関の関係者は昨年１０月中旬、チャットＧＰＴに、高市氏の信用を傷つける計画の立案を依頼。否定的なコメントの投稿と拡散や、移民を巡る政治スタンスを批判することなど、具体的な内容も提示していた。チャットＧＰＴはこの要求を拒絶し、回答しなかったという。

この人物はまた、チャットＧＰＴに対して「サイバー特殊作戦」と呼ぶ、中国国内外での世論工作活動に関する定時報告書の編集も依頼。高市氏に対する計画も含まれており、チャットＧＰＴを使わずに実行されたとみられるという。オープンＡＩはこの人物のアカウントを停止した。

中国外務省の毛寧報道局長は２７日の記者会見で「全く根拠がない」と激しく反発した。

参院本会議に臨む高市早苗首相（中央）＝２６日、国会内

