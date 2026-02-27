りそな銀社長に千田氏＝埼玉は篠藤氏、関西みらいは原藤氏

Newsfrom Japan

りそなホールディングス（ＨＤ）は２７日、傘下のりそな銀行社長に同行の千田一弘常務執行役員（５５）を昇格させる人事を発表した。４月１日付で、社長交代は６年ぶり。岩永省一社長（６０）は代表権のない会長に就く。りそなＨＤの南昌宏社長（６０）は続投する。

千田氏は営業経験が長く、直近では支店戦略のほか、住宅ローン関連を統括。記者会見では「われわれがリスクを取って顧客の挑戦を支えられれば、必ず選ばれる銀行になる。営業現場とそれを支える本部組織を強化したい」と抱負を語った。

ＨＤ傘下の埼玉りそな銀行社長には同行の篠藤慎一専務（５５）が就き、福岡聡社長（６０）は代表権のない会長になる。関西みらい銀行社長には同行の原藤省吾専務（５４）が昇格し、西山和宏社長（６０）はアドバイザーに退く。

千田 一弘氏（ちだ・かずひろ）千葉大教育卒。９４年あさひ銀行（現りそなＨＤ）入行。りそな銀行執行役員などを経て２５年４月同行常務執行役員。岩手県出身。

篠藤 慎一氏（しのとう・しんいち）同志社大経卒。９４年あさひ銀行（現りそなＨＤ）入行。埼玉りそな銀行常務などを経て２４年４月同行専務。松山市出身。

原藤 省吾氏（はらとう・しょうご）京大経卒。９５年大和銀行（現りそなＨＤ）入行。関西みらい銀行常務などを経て２５年４月同行専務。北九州市出身。

千田一弘 りそな銀行次期社長（りそなホールディングス提供）

埼玉りそな銀行社長に就任する篠藤慎一氏（りそなホールディングス提供）

原藤省吾 関西みらい銀行次期社長（りそなホールディングス提供）

