【動画】日産、３代目リーフ試乗＝日本仕様の快適な走り体験

日産自動車は２６日、３代目となる新型電気自動車（ＥＶ）「リーフ」の試乗会を横浜市で開催した。量産ＥＶの先駆けとして登場したリーフは、初代発売から１５年間で７０万台以上を販売。新型には蓄積された技術やノウハウが注ぎ込まれている。今回は、自動運転の先進技術プロパイロット２．０が装備された上級グレード「Ｂ７ Ｇ」に試乗し、日本仕様の快適な走りを体験した。

Ｂ７は最高出力２１８馬力、最大トルク３５５Ｎｍを発揮するモーターを搭載。バッテリー容量は７８ｋＷｈあり、Ｇグレードは一充電走行距離が６８５キロに及ぶ。ホイールベースが長く、広い居住空間を実現。床面がフラットで利便性も高い。立体的に見えるテールライトや調光できるガラスルーフなど新技術も採用している。

サスペンションは日本の道路環境に合わせてチューニングされており、フラットで安定した乗り心地。静粛性も高く、気持ちよくドライブできる。試乗車の価格は５９９万９４００円。令和７年度のＣＥＶ補助金の活用で実質負担額は約４７０万円になる。【時事通信社】

