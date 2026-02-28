オープンＡＩ、１７兆円調達＝ソフトバンクＧと米２社から
経済・ビジネス 技術・デジタル
【シリコンバレー時事】対話型ＡＩ（人工知能）「チャットＧＰＴ」を手掛ける米オープンＡＩは２７日、米アマゾン・ドット・コム、米半導体大手エヌビディア、ソフトバンクグループ（ＳＢＧ）から計１１００億ドル（約１７兆２０００億円）を調達する契約を締結したと発表した。ＡＩ開発競争が激化する中、ＡＩインフラ強化などに充てる。
出資額はアマゾンが５００億ドル（約７兆８０００億円）、エヌビディアとＳＢＧが３００億ドル（約４兆７０００億円）ずつ。
米メディアによれば、オープンＡＩは早ければ今年後半にも新規株式公開（ＩＰＯ）を行う方向で準備を進めている。アルトマン最高経営責任者（ＣＥＯ）は同日、米ＣＮＢＣテレビのインタビューで「適切な時期に上場する可能性はある」と述べた。チャットＧＰＴの週間利用者数は９億人を超えている。
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]