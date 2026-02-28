ＳＮＳ対策・資金援助求める声＝中道、落選者から意見聴取

Newsfrom Japan

中道改革連合は２８日、衆院選での大敗を受け、落選者からのヒアリングをオンラインで実施した。執行部に対してＳＮＳ対策の強化や資金面の支援を求める声が相次ぎ、衆院選直前の結党判断への不満も噴出した。党の再建を期すため、今後取りまとめる衆院選総括に反映させる。

中道の落選者１８７人はいずれも立憲民主党出身で、このうち約１７０人が参加。党本部には小川淳也代表、階猛幹事長らに加え、選挙後に共同代表を引責辞任した野田佳彦、斉藤鉄夫両氏が集まった。小川氏は冒頭、「今後に生かす前向きな議論として（意見を）しっかり受け止めたい」と呼び掛けた。

階氏によると、出席者から「今回の選挙はＳＮＳの影響が大きかった」としてその対策や法規制の検討を要請する意見が出た。次の選挙に向けて活動を続けるため、資金面に配慮するよう訴える落選者も多数いた。

衆院選落選者からのヒアリングに出席した中道改革連合の小川淳也代表（右）と前共同代表の野田佳彦氏（中央）、斉藤鉄夫氏＝２月２８日午後、東京・永田町の同党本部

衆院選落選者からのヒアリングであいさつする中道改革連合の小川淳也代表＝２月２８日午後、東京・永田町の同党本部

