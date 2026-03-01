海運大手、ホルムズ航行停止＝イラン攻撃で、日航はドーハ線欠航

Newsfrom Japan

日本郵船と商船三井、川崎汽船の海運大手３社は１日、ホルムズ海峡の航行を停止したと明らかにした。米国とイスラエルによるイラン攻撃で中東情勢が悪化しており、船舶を安全な海域で待機させるなどの措置を取っている。

中東からのエネルギー資源輸送の要衝を航行できない状況が長引けば、日本経済への影響も懸念される。

商船三井によると、イラン当局が「航行を禁止する」と船舶に無線で通告したという。一部船舶に対しては２４時間態勢で船長をサポート。同社は「船員、貨物、船体の安全を最優先に行動指針を決める」としている。

日本郵船も船舶を安全海域に退避させている。同社では主に原油タンカー、液化天然ガス（ＬＮＧ）や液化石油ガス（ＬＰＧ）の運搬船、自動車運搬船などが航行している。

また、日本航空は１日までに、羽田空港とカタールの首都ドーハを結ぶ定期便を３日まで欠航すると発表。約１０００人の旅客に影響が出る見通しで、２月２８日の便を含めて計６便の運航を見合わせる。中東への就航がない全日本空輸は「上空を通過する便もないためルート変更も必要ない」としている。

