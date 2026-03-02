グラフィックデザイナーの永井一正さん死去、９６歳＝札幌五輪マーク

Newsfrom Japan

１９７２年札幌冬季五輪の公式マークなどを手掛けたグラフィックデザイナーの永井一正（ながい・かずまさ）さんが２月２３日、急性呼吸不全のため死去した。９６歳だった。葬儀は近親者で済ませた。喪主は長男一史（かずふみ）さん。後日お別れの会を開く。

２９年、大阪市生まれ。東京芸大を中退後、大和紡績に入社し、グラフィックデザインを担当。日本の広告デザインの発展を目指す日本デザインセンターの設立に参加し、ＪＡやアサヒビールなど企業や団体のロゴマークを数多く手掛けた。

抽象と具象を融合させた造形や色彩豊かなデザインが国際的にも評価され、日本グラフィックデザイナー協会（当時）会長や日本デザインコミッティー理事長などを歴任。２０１５年に当初案が白紙撤回された２０年東京五輪・パラリンピックのエンブレム選考会では審査委員代表を務めた。

８９年に紫綬褒章、９９年に旭日小綬章を受章した。

永井一正さん

