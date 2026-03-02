保護司殺害、男に無期懲役＝「無差別殺人と遜色ない」―責任能力認定・大津地裁

Newsfrom Japan

大津市の住宅で２０２４年５月、保護観察中に担当保護司を殺害したとして、殺人などの罪に問われた無職飯塚紘平被告（３６）の裁判員裁判の判決が２日、大津地裁であった。谷口真紀裁判長は「生命軽視の姿勢は顕著で、悪質性の高さは無差別殺人と遜色ない」と述べ、求刑通り無期懲役を言い渡した。

公判では、飯塚被告の責任能力が最大の争点だった。谷口裁判長は、発達障害の傾向があるものの、犯行に至るまでの心理状態を合理的に説明できると指摘。「守護神さまの声に従った」とする被告の弁解についても、「自問自答の形で自身の考えを確認していたにすぎない」として、完全責任能力を認めた。

その上で動機について、就職などに関する自身の不満を保護観察制度にぶつけて打撃を与えようと考えたとし、「個人的な恨みのない被害者を、国への八つ当たりの道具として利用した」と非難した。

大津地裁＝大津市

