イスラエル５邦人が退避＝日本政府、近くイランからも

Newsfrom Japan

米国・イスラエルとイランの軍事衝突激化を受け、日本政府は２日、イスラエルから出国を希望した邦人５人を隣国ヨルダンの首都アンマンに退避させたと発表した。イランの邦人も近く避難させる方向で調整している。

外務省によると、イスラエルに滞在する邦人は約１０００人。このうち、希望した５人を大使館が運行するバスで同国のテルアビブから運んだ。「退避オペレーション」は昨年６月の「１２日間戦争」以来となる。

イランには約２００人の邦人がおり、日本政府はイスラエルと同様に、近く希望者を国外に移送する方針だ。茂木敏充外相は２日の衆院予算委員会で、イランの邦人について「ほぼ全員と連絡を取っている。何らかの被害があるという情報には接していない」と語った。

イランは周辺国の米軍基地も攻撃している。クウェート、サウジアラビア、バーレーン、カタール、アラブ首長国連邦、オマーン、ヨルダン、レバノン、イラクには計約７７００人の邦人がおり、茂木氏は「安否確認を取っている。必要な場合の退避の準備も進めている」と説明した。

衆院予算委員会で答弁する茂木敏充外相＝２日午後、国会内

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]