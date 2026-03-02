３種混合ＭＭＲワクチンを了承＝唯一使用可能へ、９３年に中止―厚労省

Newsfrom Japan

厚生労働省の専門部会は２日、第一三共（東京都中央区）が申請したはしか、おたふくかぜ、風疹を含む３種混合（ＭＭＲ）ワクチン「ミムリット皮下注用」について、製造販売の承認を了承した。今後厚労相に承認されれば、国内で唯一使用できるＭＭＲワクチンとなる。主な接種対象は小児。

ＭＭＲワクチンを巡っては、１９８９年に定期接種に導入されたが、無菌性髄膜炎など重大な副作用が多発。厚生省（当時）が９３年に使用中止とした。訴訟にも発展し、接種後に死亡した男児の遺族らが国などを相手に起こした訴訟では、一部で国の過失責任が認められた。

専門部会は、ミムリットは臨床試験で無菌性髄膜炎の副作用がみられず、含有するおたふくかぜワクチンも海外で使用実績があることから、「リスクは許容可能」と判断した。１００以上の国や地域で、他社のＭＭＲワクチンが承認されていることも加味した。

ミムリットは主に生後１２カ月以上の小児が対象で、妊婦や免疫機能に異常がある人らは接種不適当となる見込み。

