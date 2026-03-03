大江健三郎さんの未発表作発見＝デビュー前後の短編２編

Newsfrom Japan

ノーベル賞作家の大江健三郎さん（１９３５～２０２３年）が、５７年のデビュー前後に執筆した短編小説２編の直筆原稿が見つかったと、東京大の大江健三郎文庫が２日、発表した。いずれも未発表の作品で、このうち「暗い部屋からの旅行」と題した短編は、現存する作品として最古になるという。

大江さんは５４年に東大に入学し、在学中の５７年７月、「死者の奢（おご）り」「他人の足」で文芸誌デビューした。同文庫によると、在学時の下宿先の家主が原稿を保管しており、その遺族から昨年１１月に連絡があり真筆と確認された。

「暗い部屋からの旅行」は、４００字詰めの原稿用紙８２枚で、一部欠損がある。３部構成で、語り手の「僕」が女学生と逃避行するなど恋愛要素が強い。訂正や語順の変更など細かな修正が多く、末尾に「一九五五・五・十九」と記載がある。

もう１編「旅への試み」は原稿用紙４２枚で、車いす生活を余儀なくされた少年の苦悩を描く。表現の重複などから「他人の足」の習作とみられる。加筆や修正は少なく、文末に「一九五七・五」の記載がある。

同文庫運営委員会委員長の阿部賢一東大大学院教授は記者会見で、「２作ともこれまで全く知られておらず、（政治や性など）テーマを書き換えていく大江さんの試みが２０歳の頃から始まっていたと分かる」と話した。

２作は６日発売の「群像」（講談社）４月号に掲載されるほか、同文庫が研究者向けにデジタル画像を公開する。

発見された大江健三郎さんの未発表小説「旅への試み」の原稿の１枚目（東京大学文学部大江健三郎文庫〓（C）大江健三郎著作権継承者）

発見された大江健三郎さんの未発表小説「暗い部屋からの旅行」の原稿の１枚目（東京大学文学部大江健三郎文庫〓（C）大江健三郎著作権継承者）

大江健三郎さんの未発表小説が発見され、記者会見する東京大大学院の阿部賢一教授（右から２人目）ら＝２日午後、東京都文京区

