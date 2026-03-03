ペルシャ湾内に２３人の日本人＝全員無事、日本関係船舶は４２隻―金子国交相

Newsfrom Japan

金子恭之国土交通相は３日の閣議後記者会見で、ホルムズ海峡の事実上の封鎖によりペルシャ湾内で待機する船舶４隻に、日本人２３人が乗船していると発表した。全員の無事が確認できているという。湾内には同日時点で、日本人が乗る４隻を含めて４２隻の日本関係船舶がとどまっているが、いずれも被害は出ていない。

ペルシャ湾は、イランとアラビア半島の間に位置し、インド洋に出るにはホルムズ海峡を通過する必要がある。日本郵船、商船三井、川崎汽船の海運大手３社は、米国とイスラエルによるイラン攻撃を受けて海峡の航行を停止。運航会社は、湾内にとどまる船舶に対し、安全な場所で待機するよう指示している。

ホルムズ海峡の封鎖が長引けばエネルギー供給に打撃となる。木原稔官房長官は３日の記者会見で「エネルギー安全保障を含む中東地域の平和と安定はわが国にとって極めて重要だ。事態の早期沈静化に向けて必要なあらゆる外交努力を行う」と述べた。

閣議後、記者会見に臨む金子恭之国土交通相＝３日午前、国会内

中東ドバイ沖に停泊する貨物船＝２日（ＡＦＰ時事）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]