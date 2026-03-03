与党、公聴会開催を議決＝予算案「１３日衆院通過」方針

Newsfrom Japan

衆院予算委員会は３日、２０２６年度予算案の採決の前提となる地方公聴会を８日に、中央公聴会を１０日に開催することを与党の賛成多数で議決した。地方公聴会は岩手、鹿児島両県で行う。衆院事務局によると、日曜日の公聴会開催は初めて。与党は今年度内成立に向け、１３日の衆院通過を目指すが、野党は反発している。

議決を受け、中道改革連合など衆参両院の野党１４会派の国対委員長は国会内で対応を協議した。両院の正副議長に十分な審議時間を確保するよう申し入れ、政府に暫定予算案の編成を提案することで合意した。中道の重徳和彦氏が記者団に明らかにした。

これに先立ち、自民党の梶山弘志国対委員長と重徳氏が会談し、予算案の審議日程を巡り協議した。与党が１３日の締めくくり質疑を提案していることに重徳氏は反対したが、梶山氏は「スケジュールは変えられない」と述べた。

重徳氏は高市早苗首相が出席した集中審議を最低４回開催することも要求。梶山氏は「重く受け止める」と述べるにとどめた。

中道、立憲民主、公明３党の幹事長と国対委員長が会談し、「充実審議」を求める方針を確認した。中道の階猛幹事長は与党が描く審議日程について、記者団に「唯々諾々とのむわけにいかない」と批判。「考え得る方策がいろいろある」として抵抗手段を検討する意向を示した。

参院側の野党も反発を強めている。立憲民主、国民民主、公明など６党の参院国対委員長も対応を協議。この後、立民の斎藤嘉隆氏は記者団に「不正常なまま（参院で）審議に入るのは無理だ」と述べ、衆院での採決強行をけん制した。

一方、首相は３日の衆院予算委員会で「イランへの攻撃もあり、予算案の予見可能性を一層高める時期だ。早期成立をお願いしたい」と述べ、年度内成立への協力を野党に重ねて求めた。

自民内には野党への配慮を示すため、集中審議を行うべきだとの声もある。だが、自民中堅は「首相官邸が応じる考えがない」と明らかにした。

衆院議院運営委員会は３日、税制改正関連法案と地方税法改正案について、５日の本会議で審議入りすることを決めた。

地方公聴会を８日、中央公聴会を１０日に開催することを議決した衆院予算委員会＝３日午後、国会内

国対委員長会談に臨む自民党の梶山弘志氏（中央右）と中道改革連合の重徳和彦氏（同左）ら＝３日、国会内

会談に臨む衆参野党各党の国対委員長ら＝３日午後、国会内

衆院予算委員会で秘書官と話す高市早苗首相（左）＝３日午後、国会内

