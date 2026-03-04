旧統一教会、高裁も解散命令＝宗教法人格喪失、清算手続きへ―教団の即時抗告棄却

Newsfrom Japan

世界平和統一家庭連合（旧統一教会）に対する解散命令請求について、東京高裁は４日、解散を命じた東京地裁決定を支持し、教団の即時抗告を棄却する決定をした。三木素子裁判長は「信者らによる不法行為を防止するための実効性のある手段は解散命令以外に見当たらない」とした。教団側は最高裁に特別抗告などをする方針だが、これにかかわらず命令の効力が生じ、宗教法人格を失う。

安倍晋三元首相銃撃事件を機に改めて注目された教団を巡る問題は大きな区切りを迎えた。裁判所は近く清算人を選任し、債務整理など清算手続きが始まる。教団は任意団体として活動を続けられるが、税制上の優遇措置を受けられなくなる。

文部科学省の解散命令請求を受け、東京地裁は昨年３月、「約４０年もの長期間にわたり、類例のない膨大な規模の被害を生じさせた」として、民法上の不法行為を根拠とした初の解散命令を決定。不当な献金勧誘などによる被害は１５５９人、計約２０４億円に上ると認定した。

世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の日本本部＝２０２２年９月、東京都渋谷区

東京高裁の解散命令維持の決定を受け、報道陣の取材に応じる世界平和統一家庭連合（旧統一教会）代理人の福本修也弁護士（中央）ら＝４日午前、東京都千代田区

