高木、今季で引退＝冬季五輪でメダル１０個―スピードスケート女子

冬季五輪で日本勢最多のメダル１０個を獲得したスピードスケート女子の高木美帆（３１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が４日、自身のインスタグラムで今季限りで現役を引退すると発表した。５日開幕の世界選手権（オランダ・ヘーレンフェイン）を「私のスケート人生の一区切りにしようと思っている」とした。

高木は２０２２年の北京五輪後、銀に終わった１５００メートルでの金メダル獲得を目指して現役を続行。今年２月のミラノ・コルティナ五輪では１０００メートル、５００メートル、団体追い抜きで銅メダルに輝いたが、１５００メートルは６位だった。

１０年バンクーバー大会で、１５歳の若さで五輪デビュー。続くソチ五輪は出場を逃したが、１８年平昌五輪で団体追い抜きの金など３個、北京五輪では１０００メートルの金を含む４個のメダルを手にした。

短距離から長距離までの複数種目でトップクラスの実力を持つオールラウンダーとして活躍。ワールドカップの個人種目では、男女を通じて日本勢最多の通算３８勝をマークした。１５００メートルは１分４９秒８３の世界記録を保持する。

