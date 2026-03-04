カイロス３号機、５日打ち上げ＝安全装置作動で１日延期―スペースワン
宇宙開発ベンチャーのスペースワン（東京）は４日、同日午前の打ち上げを中止した小型ロケット「カイロス」３号機を、５日午前１１時１０分から同２０分の間に改めて打ち上げると発表した。同社によると、４日は測位衛星からの信号の受信状態が安定せず、打ち上げ３０秒前に安全監視システムが作動したため中止した。
関野展弘副社長は記者会見し、「今回は気象に関しては万全だった」と述べた。その上で「通信状態が悪いと（カイロスの）飛んでいる位置や速度を把握するセンサーの精度が落ちる」と説明した。機体そのものや搭載した衛星に不具合はないという。
同社は、２０２４年に２度打ち上げに失敗。今年２月２５日、３月１日に計画していた打ち上げは天候が要因で延期している。３度の延期を経て、改めて民間単独開発では国内初となる人工衛星の軌道投入を目指す。
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]