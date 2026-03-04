【動画】「白いロマンスカー」博物館に向け移送　３月半ばから展示開始へ　小田急電鉄

Newsfrom Japan

小田急電鉄は２月２８日未明、「白いロマンスカー」として親しまれ、２０２３年に引退していた特急用列車「ＶＳＥ」を、保管されていた大野総合車両所（神奈川県）から、海老名車両基地（同）まで移送した。海老名駅にある博物館「ロマンスカーミュージアム」での展示に向けた作業で、３月半ばから館内での展示を始める見通し。

２８日未明の作業では、先頭車両だけとなったＶＳＥを、通勤電車が後ろから押すような形で線路上を移動。時速５～１０キロ程度のゆっくりとしたスピードで、約１時間１５分かけて移動した。車両基地に着くと、ＶＳＥは作業用車両にひかれて基地の奥へと引っ張られていった。ＶＳＥはその後、クレーンでトラックに積まれ、翌３月１日未明に博物館内へ搬入された。

２８日の移送を担当した運転士の水島健次さんは作業後のインタビューで「第二の人生を吹き込んだ車両を、傷一つ付けずに運ぶという使命感をとても感じた」と引き締まった表情で話した。ＶＳＥがデビューするときにも輸送に携わったという車掌の前場弘則さんは「いつも格好いいと思っていたが、改めて見たときに、やっぱり悪くない、格好いいなと思った」と感慨深げだった【時事通信映像センター】

