軽油カルテル、再び関係先捜索＝独禁法違反容疑―東京地検・公取委

東京都内の運送業者など法人向けの軽油の販売価格を巡り、石油販売会社８社がカルテルを結んだとされる事件で、東京地検特捜部と公正取引委員会は５日、独禁法違反（不当な取引制限）容疑でＥＮＥＯＳウイング東京支店（港区）を家宅捜索した。関係先の強制捜査は２日連続。

公取委が昨年９月、検察当局への告発を視野に８社を強制調査していた。特捜部と公取委は４日、東日本宇佐美（文京区）などを捜索。押収した資料などを分析し、連携して実態解明を目指す。告発すれば、東京五輪・パラリンピックを巡る談合事件以来。

ＥＮＥＯＳウイング東京支店が入る建物には午前１０時すぎ、東京地検の係官らが数人ずつ隊列を組んで中に入った。

関係者によると、８社は都内で契約していた運送業者などへの軽油販売について、営業担当者が月１回程度会合を開き、価格を維持したり、引き上げたりした疑いが持たれている。

軽油カルテル事件で、ＥＮＥＯＳウイング東京支店の家宅捜索に入る東京地検の係官ら＝５日午前、東京都港区

