安福容疑者を殺人罪で起訴＝黙秘、動機判然とせず―９９年主婦殺害・名古屋地検

Newsfrom Japan

１９９９年、名古屋市西区のアパートで主婦高羽奈美子さん＝当時（３２）＝が殺害された事件で、名古屋地検は５日、高羽さんの夫と高校の同級生だった安福久美子容疑者（６９）を殺人罪で起訴した。精神鑑定などを踏まえ、刑事責任能力を問えると判断した。

争点を絞り込む公判前整理手続きを経て、裁判員裁判で審理される。安福容疑者は逮捕後間もなく黙秘に転じたため動機は判然とせず、法廷で証言するかどうかが焦点となる。

起訴状によると、安福容疑者は９９年１１月１３日、西区稲生町のアパート一室で、高羽さんの首などを刃物で複数回突き刺し殺害したとされる。当時、２歳だった高羽さんの長男航平さんも室内にいたが、けがはなかった。夫の悟さん（６９）は仕事で不在だった。

愛知県警によると、安福容疑者は凶器を準備し、乳酸菌飲料の訪問販売を装って訪れ、襲撃時に負傷した手を洗面台で洗い流したとみられる。現場に残された血痕のＤＮＡ型が一致し、昨年１０月末に逮捕された。

高校時代の安福久美子容疑者（高校の卒業アルバムより）

高羽さん一家。（左から）奈美子さん、長男航平さん、悟さん（高羽悟さん提供）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]