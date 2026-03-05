中東６カ国、渡航中止を勧告＝邦人退避へチャーター機―日本政府

Newsfrom Japan

外務省は５日、米・イスラエルとイランの戦闘激化を受け、中東６カ国の危険情報を上から２番目の渡航中止勧告（レベル３）に引き上げた。このうち４カ国では国際空港が閉鎖されて出国が困難になっており、邦人退避を支援するためサウジアラビアとオマーンにチャーター機を手配する。

勧告の対象はクウェート、バーレーン、カタール、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）、オマーンの全域とサウジアラビアの東部。

外務省はクウェート、バーレーン、カタール、ＵＡＥに滞在する帰国希望者を、現在も空港が稼働しているサウジの首都リヤドとオマーンの首都マスカットまで陸路で輸送。現地に海外緊急展開チームを派遣し、出国を支援する。

政府手配のチャーター機は、リヤドとマスカットから東京まで希望者を乗せる。両都市の国際空港では近隣諸国から利用者が集中し、航空券の確保が難しくなっている。

アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）の首都アブダビで、イランによる攻撃を受けて立ち上る黒煙＝１日（ＡＦＰ時事）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]