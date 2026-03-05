全国の「教師不足」３８２７人＝臨時講師の確保困難に―文科省調査

Newsfrom Japan

全国の公立小中高校などに配置されている教師の人数が自治体の配置定数を下回る「教師不足」の状況について文部科学省が調べたところ、２０２５年５月１日時点で計３８２７人に上ることが分かった。同省が５日公表した。同省は教師不足に臨時講師の確保が追い付いていないとしており、成り手不足の深刻化が改めて浮き彫りとなった。

不足は、定年による大量退職を受けて若手教員が増え、病気や妊娠・出産などで欠員となっても、教員人材が民間企業を希望するなどの理由で、学校側が臨時講師を十分に確保できないため発生。同省は２１年度、都道府県や政令市の教育委員会などを対象に教師不足に関する調査を初めて実施。今回が２回目となる。

それによると、２５年５月１日時点の不足数の合計は２１年同日時点の２０６５人から８５．３％増加。内訳は小学校１６９９人、中学校１０３１人、高校５０８人、特別支援学校５８９人だった。不足が発生している学校の割合は小学校７．１％、中学校８．１％、高校７．８％で、特別支援学校は２５．４％に上った。

前回４７４人だった小学校の学級担任不足は１０８６人と２倍以上に増加。各学校は主幹教諭や校長、副校長などが代替したり、少人数指導のために配置していた教員を充てたりしていた。

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]