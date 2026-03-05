２５年の国内広告費、５．１％増＝ネットが初の５割超え―電通

Newsfrom Japan

電通が５日発表した２０２５年の国内広告費調査によると、総広告費は前年比５．１％増の８兆６２３億円と４年連続で過去最高を更新した。このうちインターネット広告費は１０．８％増の４兆４５９億円に伸び、総広告費全体に占める割合は５０．２％に上昇した。ネット広告が５割を上回るのは初めて。企業の好業績を背景に広告市場が活性化する中、急速に成長している。

ネット広告はＳＮＳ閲覧時のスマホ向けや、ネット接続型テレビ向けなどの動画の出稿が伸びた。電通は、ネット広告の５割超えについて「コロナ禍をきっかけにデジタル化が進み、想像よりも早く実現した」（調査担当者）とみている。

テレビ、新聞、雑誌、ラジオの「マスコミ４媒体」は１．６％減の２兆２９８０億円と、２年ぶりにマイナスに転じた。広告出稿をネットに切り替える傾向が強まり、８．２％減となった新聞をはじめ、４媒体が軒並み前年割れした。

電通の看板

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]