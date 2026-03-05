賃上げ要求、平均５．９４％＝春闘、前年割れも高水準―連合集計

Newsfrom Japan

連合は５日、２０２６年春闘での傘下労働組合による賃上げ要求の加重平均（２日時点）が５．９４％になったと発表した。大企業との格差是正を求める中小企業組合にも高水準の賃上げ要求が続出。３２年ぶりの賃上げ率を求めた前年（６．０９％）を下回ったものの、連合が掲げる「５％以上」の基準を満たす高い要求水準となった。

組合員１人当たりの賃上げ額を交渉する方式を採用する２５０８組合を対象に集計した。

２６年は、基本給を底上げするベースアップ（ベア）と定期昇給を合わせた要求額の平均が、前年に比べ２６２円増の１万９５０６円だった。

組合員３００人未満の労組が要求した賃上げ率は平均６．６４％と前年（６．５７％）超え。連合が中小組合の目標として掲げた「６％以上」となった。非正規雇用者は７．６０％と、連合目標の「７％」を超えた。

記者会見する連合の芳野友子会長＝５日午後、東京都千代田区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]