殺傷兵器輸出、原則容認＝５類型撤廃、防衛産業強化狙う―与党提言、政策大転換へ

Newsfrom Japan

自民党と日本維新の会は６日、防衛装備移転三原則の運用指針見直しに関する与党提言を高市早苗首相に提出した。輸出できる国産装備品を５類型に限定する規制を撤廃し、殺傷能力のある武器を含め、輸出を原則容認することが柱。政府は提言を踏まえ、運用指針を近く改定する方針だ。

同盟国・同志国と連携を深め、国内の防衛生産・技術基盤を強化するのが狙い。これまで輸出を原則禁止してきた装備品政策の「大転換」（与党提言）となる。政府は国民への丁寧な説明に加え、どのような歯止め策を講じるかが問われる。

自民の浜田靖一、維新の前原誠司両安全保障調査会長らが首相官邸で首相と会談し、提言を手渡した。首相は「国民にしっかり説明しなければならない」と強調。会談後、浜田氏は記者団に「（防衛）産業を振興し、安定供給できる形をつくっていく」と語った。

現行指針は輸出できる国産装備品を「救難、輸送、警戒、監視、掃海」の５類型に限定している。提言はこれを撤廃し、全ての完成品や部品の移転を「原則として可能とする」と明記。その上で殺傷能力の有無を基準に、装備品を「武器」（護衛艦、潜水艦、ミサイルなど）と「非武器」（防弾チョッキ、ヘルメットなど）に分類し、それに沿って縛りに差をつけるよう求めた。

「武器」の輸出先は「防衛装備品・技術移転協定」の締結国のみとし、首相や閣僚による国家安全保障会議（ＮＳＣ）で輸出の可否を審査する。国会や国民への説明を充実させる方法について「政府で検討の上、成案を得る」よう求めた。

「現に戦闘が行われている国」への「武器」の移転は原則として認めないものの、「特段の事情がある場合」に輸出できる余地を残す。「非武器」の移転先には制約を設けないと記している。

防衛装備移転三原則の運用指針改定に向けた与党提言を高市早苗首相に提出し、記者団の取材に応じる自民党の浜田靖一安全保障調査会長（手前左）、日本維新の会の前原誠司安保調査会長（同右）＝６日午前、首相官邸

首相官邸に入る高市早苗首相＝６日午前、東京・永田町

