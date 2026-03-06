ｉＰＳ細胞、２製品を承認＝心疾患とパーキンソン病治療―世界初の実用化・厚労省

Newsfrom Japan

厚生労働省は６日、世界初となる人工多能性幹細胞（ｉＰＳ細胞）を使った二つの再生医療製品について、条件付きで製造販売を承認したと発表した。ｉＰＳ細胞を使った医療製品の承認は世界初。今後、企業からの申請を経て公的医療保険の対象となり、保険診療で使えるようになる見通し。

承認されたのは、大阪大発のベンチャー企業「クオリプス」（東京）による心臓病患者向け心筋細胞シート「リハート」と、住友ファーマ（大阪）のパーキンソン病患者向けドーパミン神経細胞「アムシェプリ」。いずれも今後７年かけて有効性などのデータを追加収集。リハートは７５人、アムシェプリは３５人を目標に患者の治療実績を調査し、本承認の可否を改めて審査する。

２月に同省の専門部会が「条件・期限付き承認制度」で了承していた。上野賢一郎厚労相は６日の閣議後記者会見で「世界中の患者の救いになることを願っている」と話した。

リハートは、ｉＰＳ細胞から作った心筋細胞を直径４～５センチ、厚さ約０．１ミリのシート状に加工し、患者の心臓に貼り付けて機能を回復させる。アムシェプリは神経細胞５００万～１０００万個を脳の中央部に移植し、運動機能の改善を図る。

クオリプスによると、今秋ごろの国内販売を計画しており、海外展開への取り組みも加速させる。住友ファーマは製造販売後の臨床試験（治験）を７施設で実施予定で、最初の移植は今年１０～１２月ごろを見込む。その後２年間の経過を検証し、有効性や安全性を調べる。

大阪大発のベンチャー企業「クオリプス」がｉＰＳ細胞から作製した心筋シート（同社提供）

住友ファーマが培養したｉＰＳ細胞（同社提供）

厚生労働省＝東京都千代田区

