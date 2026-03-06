ＮＨＫチーフディレクターを逮捕＝女性に性的暴行容疑―警視庁

Newsfrom Japan

東京都渋谷区の路上を通行中の女性に性的暴行を加えたとして、警視庁渋谷署は６日までに、不同意性交容疑で、ＮＨＫ報道局スポーツセンターのチーフディレクター、中元健介容疑者（５０）＝目黒区目黒本町＝を逮捕した。「女性の腕を押さえたり脅迫はしていません」と話し、一部否認しているという。

逮捕容疑は１月４日午後２時１５分ごろ、渋谷区で路上を通行中の２０代女性を近くの雑居ビルに連れ込み、性的暴行を加えた疑い。

同署によると、中元容疑者は「俺、危ないものを持っているから」と脅迫。ビルの階段踊り場で暴行した後、自転車で同区内の職場方向に逃走したという。

同容疑者のスマートフォンからは、他の女性らとのわいせつ行為が映った動画や画像が見つかっており、同署は詳しく調べる。

ＮＨＫは６日、安保華子理事らが記者会見し「職員が逮捕されたことは誠に遺憾。被害に遭われた方や視聴者に深くおわびする」と謝罪した。

事件のあった１月４日は日曜日だが、同容疑者は事件後に出勤し編集作業をしていたとみられるという。

職員の逮捕を受け、記者会見で謝罪するＮＨＫの安保華子理事（中央）ら＝６日午後、東京都渋谷区

