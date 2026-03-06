邦人退避、チャーター機８日運航＝自衛隊機、モルディブ待機へ―政府

Newsfrom Japan

米国・イスラエルとイランの戦闘激化を受け、政府は中東地域に滞在する邦人の退避を支援するため、オマーンとサウジアラビアから日本に向かうチャーター機を８日に運航する。政府関係者が６日、明らかにした。一方、木原稔官房長官は同日の記者会見で、不測の事態に備え、自衛隊の輸送機１機をインド洋の島国モルディブに待機させると明かした。

チャーター機は現地に滞在する邦人とその家族らを対象とし、費用は政府が負担する。定員を上回る希望者が見込まれ、高齢者や妊婦などを優先して搭乗させる可能性があるという。現地時間８日の出発を予定しており、日本時間の同日中にも成田空港に到着する見通し。

外務省は５日、中東６カ国・地域の危険情報をレベル３（渡航中止勧告）に引き上げた。このうち、オマーンとサウジを除く４カ国では国際空港が閉鎖されており、政府は希望者を両国へ陸路で輸送している。

政府は民間機による退避を優先しており、木原氏は自衛隊機派遣について「念のため」の措置だと説明。茂木敏充外相が６日、自衛隊法８４条に基づく在外邦人輸送の準備行為を小泉進次郎防衛相に依頼し、小泉氏が統合作戦司令官に行動命令を出した。準備が整い次第、出発させる。

高市早苗首相は６日、Ｘ（旧ツイッター）に「イラン周辺国を含む地域全体の邦人保護に万全を期す」と投稿した。

記者会見する木原稔官房長官＝６日午前、首相官邸

